Надійність – головний показник якості, на який слід звертати увагу при виборі вживаного автомобіля. Отже, які марки автомобілів є найнадійнішими?
Рейтинги надійності публікуються різними компаніями, перед нами – аналітика від carVertical. Компанія склала рейтинг, спираючись на звіти carVertical з історії транспортних засобів. В них проаналізована відсоткова частка несправних автомобілів у розрізі марок виробників.
Також цікаво: названі найнадійніші авто 2020 року
Рейтинг найнадійніших марок вживаних автомобілів:
1. KIA - 23,47%
Слоган Kia “Мистецтво дивувати” виправдав очікування. Південнокорейський автовиробник, що випускає понад 1,4 мільйона транспортних засобів на рік, посідає першу сходинку у рейтингу надійності із вражаючим показником 23,47% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Проте навіть найнадійніший автовиробник не є бездоганним. Основні недоліки автомобілів цієї марки:
- Вихід з ладу електропідсилювача керма
- Несправність стоянкового гальма
- Проблеми з дизельним сажовим фільтром
2. Hyundai - 26,36%
Hyundai посідає друге місце у рейтингу надійності з показником 26,36% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Серед недоліків найпоширенішими є:
- Корозія заднього підрамника
- Проблеми зі стоянковим гальмом
- Крихке лобове скло
3. Volkswagen - 27,27%
Німецький автовиробник посідає третє місце у рейтингу надійності за версією carVertical з показником 27,27% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Незважаючи на високу міцність, автомобілі цієї марки мають певні недоліки:
- Несправність двомасового маховика
- Ймовірний вихід з ладу механічної коробки передач
- Проблеми з модулем ABS / ESP
4. Nissan - 27,79%
Згідно з результатами аналізу автомобілів японського виробника, несправності виявлені в 27,79% від загальної кількості проаналізованих моделей. Попри високу надійність та витривалість, автомобілі марки Nissan мають декілька слабких місць:
- Несправність диференціала
- Численні випадки корозії
- Вихід з ладу теплообмінника автоматичної коробки передач
Також цікаво: названі найнадійніші вживані авто вартістю до 5000 євро
5. Mazda - 29,89%
Згідно з базою даних carVertical, несправності виявлені в 29,89% від загальної кількості проаналізованих моделей Mazda. Типові недоліки автомобілів цієї марки:
- Вихід з ладу турбін на дизельних двигунах Skyactive D
- Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах
- Часті поломки насоса ABS
6. Audi - 30,08%
Audi зовсім трішки не вистачило до 5-го місця в рейтингу надійності. Несправності були виявлені в 30,08% від загальної кількості проаналізованих моделей цієї марки. Основні недоліки автомобілів Audi:
- Швидкий знос зчеплення
- Вихід з ладу гідропідсилювача керма
- Несправність механічної коробки передач
7. Ford - 32,18%
За даними carVertical, несправності виявлені в 32,18% від загальної кількості проаналізованих моделей Ford. Основні недоліки, характерні для автомобілів цієї марки:
- Вихід з ладу двомасового маховика
- Несправність зчеплення та насоса гідропідсилювача керма
- Поломки варіатора
8. Mercedes-Benz - 32,36%
Несправності виявлені аж в 32,36% від загальної кількості проаналізованих моделей цієї марки. Попри відмінні ходові якості, "Мерседеси" страждають декількома типовими хворобами:
- Волога може потрапляти усередину фар
- Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах
- Численні випадки відмови гальмівної системи Sensotronic
9. Toyota - 33,79%
Частка несправних автомобілів складає 33,79% від загальної кількості проаналізованих моделей Toyota, і це дійсно шокує. Основні недоліки, характерні для автомобілів цієї марки:
- Несправність датчика висоти задньої підвіски
- Вихід з ладу кондиціонера
- Схильність до сильної корозії
10. BMW - 33,87%
Компанія BMW посіла 10-е місце у рейтингу надійності, поступившись лише 0,09% компанії Toyota. Несправності виявлені в 33,87% від загальної кількості проаналізованих моделей BMW. Найбільш типові недоліки вживаних BMW:
- Вихід з ладу датчиків ABS
- Різноманітні проблеми з електронікою
- Проблеми з регулюванням розвалу-сходження коліс
Також цікаво: Tesla несподівано опинилась в кінці рейтингу надійності
Висновок
Бренди, які мають репутацію надійних автовиробників, далеко не завжди є такими насправді. Водночас найнадійніші марки автомобілів поступаються розкрученим брендам за рівнем популярності.