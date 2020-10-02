Надійність – головний показник якості, на який слід звертати увагу при виборі вживаного автомобіля. Отже, які марки автомобілів є найнадійнішими?

Рейтинги надійності публікуються різними компаніями, перед нами – аналітика від carVertical. Компанія склала рейтинг, спираючись на звіти carVertical з історії транспортних засобів. В них проаналізована відсоткова частка несправних автомобілів у розрізі марок виробників.

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Рейтинг найнадійніших марок вживаних автомобілів:

1. KIA - 23,47%

Слоган Kia “Мистецтво дивувати” виправдав очікування. Південнокорейський автовиробник, що випускає понад 1,4 мільйона транспортних засобів на рік, посідає першу сходинку у рейтингу надійності із вражаючим показником 23,47% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Проте навіть найнадійніший автовиробник не є бездоганним. Основні недоліки автомобілів цієї марки:

Вихід з ладу електропідсилювача керма

Несправність стоянкового гальма

Проблеми з дизельним сажовим фільтром

2. Hyundai - 26,36%

Hyundai посідає друге місце у рейтингу надійності з показником 26,36% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Серед недоліків найпоширенішими є:

Корозія заднього підрамника

Проблеми зі стоянковим гальмом

Крихке лобове скло

3. Volkswagen - 27,27%

Німецький автовиробник посідає третє місце у рейтингу надійності за версією carVertical з показником 27,27% несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей. Незважаючи на високу міцність, автомобілі цієї марки мають певні недоліки:

Несправність двомасового маховика

Ймовірний вихід з ладу механічної коробки передач

Проблеми з модулем ABS / ESP

4. Nissan - 27,79%

Згідно з результатами аналізу автомобілів японського виробника, несправності виявлені в 27,79% від загальної кількості проаналізованих моделей. Попри високу надійність та витривалість, автомобілі марки Nissan мають декілька слабких місць:

Несправність диференціала

Численні випадки корозії

Вихід з ладу теплообмінника автоматичної коробки передач

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5. Mazda - 29,89%

Згідно з базою даних carVertical, несправності виявлені в 29,89% від загальної кількості проаналізованих моделей Mazda. Типові недоліки автомобілів цієї марки:

Вихід з ладу турбін на дизельних двигунах Skyactive D

Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

Часті поломки насоса ABS

6. Audi - 30,08%

Audi зовсім трішки не вистачило до 5-го місця в рейтингу надійності. Несправності були виявлені в 30,08% від загальної кількості проаналізованих моделей цієї марки. Основні недоліки автомобілів Audi:

Швидкий знос зчеплення

Вихід з ладу гідропідсилювача керма

Несправність механічної коробки передач

7. Ford - 32,18%

За даними carVertical, несправності виявлені в 32,18% від загальної кількості проаналізованих моделей Ford. Основні недоліки, характерні для автомобілів цієї марки:

Вихід з ладу двомасового маховика

Несправність зчеплення та насоса гідропідсилювача керма

Поломки варіатора

8. Mercedes-Benz - 32,36%

Несправності виявлені аж в 32,36% від загальної кількості проаналізованих моделей цієї марки. Попри відмінні ходові якості, "Мерседеси" страждають декількома типовими хворобами:

Волога може потрапляти усередину фар

Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

Численні випадки відмови гальмівної системи Sensotronic

9. Toyota - 33,79%

Частка несправних автомобілів складає 33,79% від загальної кількості проаналізованих моделей Toyota, і це дійсно шокує. Основні недоліки, характерні для автомобілів цієї марки:

Несправність датчика висоти задньої підвіски

Вихід з ладу кондиціонера

Схильність до сильної корозії

10. BMW - 33,87%

Компанія BMW посіла 10-е місце у рейтингу надійності, поступившись лише 0,09% компанії Toyota. Несправності виявлені в 33,87% від загальної кількості проаналізованих моделей BMW. Найбільш типові недоліки вживаних BMW:

Вихід з ладу датчиків ABS

Різноманітні проблеми з електронікою

Проблеми з регулюванням розвалу-сходження коліс

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Висновок

Бренди, які мають репутацію надійних автовиробників, далеко не завжди є такими насправді. Водночас найнадійніші марки автомобілів поступаються розкрученим брендам за рівнем популярності.