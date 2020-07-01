Опублікований традиційний щорічний рейтинг якості авто від агентства J.D. Power. Американці визначили найнадійніші автомобілі 2020 року.
Несподівано на перше місце вирвався Dodge - він ділить лідерство з Kia з показником 136 неполадок на 100 авто. Вперше за всі 34 роки роботи J.D. Power переможцем став місцевий американський бренд.
Читайте також: Армія США замовила 2 тисячі спортивних пікапів Chevrolet на 214 мільйонів доларів
Втім, і гіршою стала американська марка - Tesla з показником 250 поломок на 100 нових авто. Визначили в J.D. Power і найнадійніші авто 2020 року в різних класах:
- Малі автомобілі: Chevrolet Sonic / Aveo, Hyundai Accent, Kia Rio;
- Малі преміальні автомобілі: Audi A3, Acura TLX, BMW 2 Series;
- Компактні автомобілі: Kia Forte / Cerato, Hyundai Elantra, VW Jetta;
- Компактні спортивні автомобілі: Hyundai Veloster, Mini Cooper;
- Компактні преміальні автомобілі: Genesis G70, Lexus IS, Mercedes C-Class;
- Середньорозмірні автомобілі: Chevrolet Malibu, Ford Fusion / Mondeo, Kia Optima;
- Середньорозмірні спортивні автомобілі: Ford Mustang;
- Середньорозмірні преміальні автомобілі: Cadillac CT5, Lincoln MKZ, Kia Stinger;
- Бізнес-клас: Cadillac CT6, Genesis G80;
- Повнорозмірні автомобілі: Nissan Maxima, Dodge Charger;
- Великі преміальні автомобілі: BMW 8 Series, BMW 7 Series, Porsche Panamera.
- Малі SUV: Kia Soul, Toyota C-HR, Buick Encore, Chevrolet Tracker, Mitsubishi ASX;
- Малі преміальні SUV: Jaguar E-Pace, Lexus UX, BMW X2;
- Компактні SUV: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chevrolet Equinox;
- Компактні преміальні SUV: Cadillac XT4, BMW X4, Lexus NX;
- Середньорозмірні SUV: Nissan Murano, Chevrolet Blazer, Hyundai Santa Fe;
- Середньорозмірні преміальні SUV: Lexus GX, Lincoln Nautilus, Lexus RX;
- Повнорозмірні SUV: Kia Sorento, Dodge Durango, Toyota Highlander;
- Великі преміальні SUV: BMW X6, BMW X5, Audi Q8;
- Великі позашляховики: Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Sequoia;
- Великі преміальні позашляховики: Cadillac Escalade, Linsoln Navigator, BMW X7;
- Мінівени: Kia Sedona, Honda Odyssey;
- Середньорозмірні пікапи: Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Honda Ridgeline;
- Великі пікапи: Toyota Tundra, GMC Sierra, Ford F-150;
- Важкі пікапи: Ford Super Duty, Chevrolet Silverado HD.
Також цікаво: Найпопулярніший пікап Америки змінив покоління: Ford F-150 2021