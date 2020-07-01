Опублікований традиційний щорічний рейтинг якості авто від агентства J.D. Power. Американці визначили найнадійніші автомобілі 2020 року.

Несподівано на перше місце вирвався Dodge - він ділить лідерство з Kia з показником 136 неполадок на 100 авто. Вперше за всі 34 роки роботи J.D. Power переможцем став місцевий американський бренд.

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Втім, і гіршою стала американська марка - Tesla з показником 250 поломок на 100 нових авто. Визначили в J.D. Power і найнадійніші авто 2020 року в різних класах:

Малі автомобілі: Chevrolet Sonic / Aveo, Hyundai Accent, Kia Rio;

Малі преміальні автомобілі: Audi A3, Acura TLX, BMW 2 Series;

Компактні автомобілі: Kia Forte / Cerato, Hyundai Elantra, VW Jetta;

Компактні спортивні автомобілі: Hyundai Veloster, Mini Cooper;

Компактні преміальні автомобілі: Genesis G70, Lexus IS, Mercedes C-Class;

Середньорозмірні автомобілі: Chevrolet Malibu, Ford Fusion / Mondeo, Kia Optima;

Середньорозмірні спортивні автомобілі: Ford Mustang;

Середньорозмірні преміальні автомобілі: Cadillac CT5, Lincoln MKZ, Kia Stinger;

Бізнес-клас: Cadillac CT6, Genesis G80;

Повнорозмірні автомобілі: Nissan Maxima, Dodge Charger;

Великі преміальні автомобілі: BMW 8 Series, BMW 7 Series, Porsche Panamera.

Малі SUV: Kia Soul, Toyota C-HR, Buick Encore, Chevrolet Tracker, Mitsubishi ASX;

Малі преміальні SUV: Jaguar E-Pace, Lexus UX, BMW X2;

Компактні SUV: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chevrolet Equinox;

Компактні преміальні SUV: Cadillac XT4, BMW X4, Lexus NX;

Середньорозмірні SUV: Nissan Murano, Chevrolet Blazer, Hyundai Santa Fe;

Середньорозмірні преміальні SUV: Lexus GX, Lincoln Nautilus, Lexus RX;

Повнорозмірні SUV: Kia Sorento, Dodge Durango, Toyota Highlander;

Великі преміальні SUV: BMW X6, BMW X5, Audi Q8;

Великі позашляховики: Nissan Armada, Chevrolet Tahoe, Toyota Sequoia;

Великі преміальні позашляховики: Cadillac Escalade, Linsoln Navigator, BMW X7;

Мінівени: Kia Sedona, Honda Odyssey;

Середньорозмірні пікапи: Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Honda Ridgeline;

Великі пікапи: Toyota Tundra, GMC Sierra, Ford F-150;

Важкі пікапи: Ford Super Duty, Chevrolet Silverado HD.

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