Спортивні пікапи для військових буде переобладнувати стороння фірма.

Компанія General Motors повідомила про перемогу в тендері на поставку американській армії пікапів Chevrolet Colorado ZR2.

Читайте також: Найпопулярніший пікап Америки змінив покоління: Ford F-150 2021

У надзвичайно складних перегонах в пустелі під назвою Best In The Desert із 434 автомобілів усі етапи змогли пройти лише 4. Одним з них був Chevrolet Colorado з заводським пакетом позашляхової підготовки ZR2. Його успіхи оцінили не лише шанувальники марки та автоспорту, а й військові. Армія США уклала контракт з підрозділом GM Defense на суму 214,3 мільйони доларів, яким передбачена поставка 2065 автомобілів типу ISV (Infantry Squad Vehicle – транспортувальник піхоти).

Автомобілі виготовляються на основі Chevrolet Colorado ZR2 зразка 2020 року компанією Ricardo Defense. Вона ж відповідатиме за подальше обслуговування машин. До кінця року військові повинн отримати 649 автомобілів, а решту 1070 – протягом наступних восьми років.



Chevrolet Colorado ZR2 оснащений 2,8-літровим турбодизелем Duramax, потужність якого приблизно на 20 відсотків вища, ніж у базової версії. Для переобладнання машин на спецтехніку для військових використовується 90% компонентів оригінального пікапа, що полегшує його обслуговування та ремонт.

Маневрений всюдихід здатен перевозити дев'ять солдатів, він достатньо легкий, аби його можна було транспортувати гелікоптером UH-60 Blackhawk, а також досить компактний, щоб поміститись у вертоліт CH-47 Chinook.

Дивіться також: Українські військові показали перегони на танках: відео