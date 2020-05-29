Гірничо-штурмова бригада "Едельвейс" з Коломиї тимчасово перетворилась на гоночну команду.

Незвичайні змагання для своїх бійців влаштувала 10-я Гірничо-штурмова бригада “Едельвейс”: перегони на танках, та ще й з додатковими завданнями.

Також цікаво: Шумахер купив собі "Ниву": фото

Яскраве і незвичайне відео з’явилось на Facebook-сторінці “Едельвейса”. На полігоні українські військові організували драгрейсинг. Замість автомобілів вони використовували танки Т-72. Стартову відмашку, як годиться, дають чарівні дівчата – теж військові.

Що ж до техніки, на якій змагались хлопці з “Едельвейса”, то в розпорядженні Т-72 серйозна потужність: його дизельний двигун розвиває 780 к.с., котрі дозволяють броньованій машині вагою більше 40 тонн рухатись пересіченою місцевістю зі швидкістю до 45 км/год.

Дивіться також: Найкрутіший Honda Civic у світі розганяється до 100 за 1,1 секунди: відео