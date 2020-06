Спортивные пикапы для военных будет переоборудовать сторонняя фирма.

Компания General Motors сообщила о победе в тендере на поставку американской армии пикапов Chevrolet Colorado ZR2.

В чрезвычайно сложных гонках в пустыне под названием Best In The Desert из 434 автомобилей все этапы смогли пройти только 4. Одним из них был Chevrolet Colorado с заводским пакетом внедорожной подготовки ZR2. Его успехи оценили не только поклонники марки и автоспорта, но и военные. Армия США заключила контракт с подразделением GM Defense на сумму 214,3 миллиона долларов, которым предусмотрена поставка 2 065 автомобилей типа ISV (Infantry Squad Vehicle – транспортировщик пехоты).

Автомобили изготавливаются на основе Chevrolet Colorado ZR2 образца 2020 года компанией Ricardo Defense. Она же будет отвечать за дальнейшее обслуживание машин. До конца года военные должны получить 649 автомобилей, а остальные 1 070 – в течение следующих восьми лет.

Chevrolet Colorado ZR2 оснащен 2,8-литровым турбодизелем Duramax, мощность которого примерно на 20 процентов выше, чем у базовой версии. Для переоборудования машин на спецтехнику для военных используется 90% компонентов оригинального пикапа, что облегчает его обслуживание и ремонт.

Маневренный вездеход способен перевозить девять солдат, он достаточно легкий, чтобы его можно было транспортировать вертолетом UH-60 Blackhawk, а также достаточно компактный, чтобы поместиться в вертолет CH-47 Chinook.

