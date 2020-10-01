С приходом осени украинский рынок новых легковых автомобилей несколько разогрелся.

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7,6 тыс. шт. Таким образом, по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто увеличился на 6%, сообщает Укравтопром.

Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин выросли почти на 9 процентов. Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota (год назад был Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1353 реализованных автомобилей. По причине, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28 процентов.

На втором месте Renault с показателем 994 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 14 процентов.

Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 694 новых машин немецкой народной марки. При этом Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи в прошлом году. Четвертое место вновь в Киа - 465 авто (-25% к сентябрю 2019г.). Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров – Nissan, в активе этой марки 446 регистраций новых легковых автомобилей, что на 28% больше чем годом ранее.

Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda-404 шт. (минус 1 авто); Ford-242 шт. (+54%); Suzuki-237 шт. (-6%); Mazda-233 шт. (+30%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 542 регистрации.

Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.