З приходом осені український ринок нових легкових автомобілів дещо розігрівся.

У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями у кількості 7,6 тис. шт. Таким чином, у порівнянні з вереснем 2019 року попит на легкові авто збільшився на 6%, повідомляє Укравтопром.

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Відносно результату попереднього місяця реєстрації нових машин зросли майже на 9 відсотків. Найбільш популярним брендом вересня стала Toyota (рік тому був Renault). Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 1353 реалізованих автомобілів. Відносно минулого року цей японський бренд покращив свій вересневий результат майже на 28 відсотків.

На другому місці Renault з показником 994 авто. Попит на автомобілі цієї марки зменшився на 14 відсотків.

Третє місце українці віддали Volkswagen, придбавши 694 нових машин. При цьому Volkswagen майже подвоїв свої вересневі продажі минулого року. Причина – розпродаж моделей, які завершують свій жииттєвий цикл цьогоріч.

Четверте місце знов у Кіа – 465 авто (-25% до вересня 2019р.). Замикає вересневу п’ятірку лідерів – Nissan, в активі цієї марки 446 реєстрацій нових легкових автомобілів, що на 28% більше, ніж роком раніше.

Також у ТОП-10 ринку вересня потрапили: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (мінус 1 авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4 з показником 542 реєстрації.

Всього за три квартали поточного року в Україні свої перші реєстраційні номери отримали трохи більше 60 тис. нових легкових автомобілів, що на 2,6% менше ніж за аналогічний період минулого року.