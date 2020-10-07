По данным ассоциации "Укравтопром", в сентябре ЗАЗ впервые обнародовал статистику производства.

На всех автосборочных заводах Украины в сентябре было собрано 861 автотранспортное средство. Это самый большой показатель за девять месяцев с начала года. Хотя от результата годичной давности выпуск автотранспорта в стране отстал более чем на 18%.

Наибольший прирост показал Запорожский автозавод, который отрапортовал о 248 собранных Renault Arkana и Lada различных моделей. В какой именно пропорции собраны эти авто, не сообщается. Напомним, что все автомобили собраны крупноузловым методом, то есть присоединением главных агрегатов.

Также в тему: рынок легковых авто в сентябре

В то же время завод «Еврокар», который тоже крупноузловым методом складывает "Шкоды", отрапортовал о 536 автомобилях. В результате, сентябрьский результат легкового сектора украинского автопрома составил 784 авто, что все равно на 18,3% меньше прошлого года.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа) составил 4 шт. (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус") – это на 3 авто больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

На 21% упало производство автобусов – до 73 единиц. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусный завод "Черкасский автобус" – 32 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем 20 шт, а "Богдан" отчитался о производстве 11 автобусов. На ЗАЗе выпустили 6 единиц, еще 4 автобуса собрал Часовоярский завод.

Напомним, что украинцы больше завезли подержанных авто, чем купили новых

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3104 единиц автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года.