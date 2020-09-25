Кроме широко презентованной Renault Arkana, ими оказались российские автомобили Lada.

На сайте официального дистрибьютора российских автомобилей Lada "УкрАвтоВАЗ", который входит в состав корпорации "УкрАВТО", появились прайс-листы автомобилей, в которых производителем значится Запорожский автомобильный завод. В частности, это модели Lada Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross и кроссовер Lada XRAY. Некоторых других моделей, в частности "Нивы" Lada 4x4 или хэтчбека Vesta, нет в продаже.

Ранее ЗАЗ сообщал о начале производства автомобилей, но не указал, какие делает модели и каким именно методом. Позже Renault представила модель Arkana, которую производят в Запорожье из комплектующих, поступающих из Москвы. А еще раньше "Лады" собирали на ЗАЗе якобы для тестирования производственных мощностей.

На сегодня прямой импорт легковых автомобилей происхождением из Российской Федерации запрещен постановлением Кабмина от 15 мая 2019 г. № 535. Однако машинокомплектов для производства автомобилей в списке нет. Таким образом, ЗАЗ и ее владелец – корпорация "УкрАВТО" – обходит запрет импорта автомобилей из России.

Напомним, что ранее ЗАЗ производил только автобусы и запчасти.