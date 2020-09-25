Окрім широко презентованої Renault Arkana, ними виявилися російські автомобілі Lada.

На сайті офіційного дистриб'ютора російських автомобілів Lada "УкрАвтоВАЗ", що входить до складу Корпорації "УкрАВТО", з'явилися прайс-листи автомобілів, в яких виробником значиться Запорізький автомобільний завод. Зокрема, це моделі Lada Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross та кросовер Lada XRAY. Деяких інших моделей, зокрема "Ниви" Lada 4x4 чи хетчбека Vesta, немає у продажу.

Раніше ЗАЗ повідомляв про початок виробництва автомобілів, але не вказав, які робить моделі та яким саме методом. Пізніше Renault презентувала модель Arkana, яку виробляють в Запоріжжі з комплектуючих, що надходять з Москви. А ще раніше "Лади" складали на ЗАЗі нібито задля тестування виробничих потужностей.

На сьогодні прямий імпорт легкових автомобілів походженням з Російської Федерації заборонено постановою Кабміну від 15 травня 2019 р. № 535. Однак машинокомплектів для виробництва автомобілів в списку немає. Таким чином, ЗАЗ та її власник – корпорація "УкрАВТО" – обходить заборону імпорту автомобілів з Росії.

Нагадаємо, що раніше ЗАЗ виробляв лише автобуси та запчастини.