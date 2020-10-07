Доля рынка электромобилей американского бренда в 2020 году существенно выросла.

В третьем квартале 2020 года был зарегистрирован 2061 автомобиль с электрическим приводом, что на 17% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Впрочем, этот показатель на 4% меньше, чем в третьем квартале 2019 года, сообщает Федерация автопрома Украины на основе данных МВД.

Всего за 9 месяцев 2020 года было зарегистрировано 5430 автомобилей с электрическим приводом (+6% по сравнению с прошлогодним показателем).

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И хотя первенство среди производителей все еще держит Nissan (он охватывает 32% рынка), однако его ближайший конкурент стремительно увеличивает свою долю. Речь идет о Tesla, у которой год назад доля на рынке была 14%, а сегодня уже вдвое больше – 28%.

Относительно модельного ряда, то традиционный бестселлер марки Model S опередила более современная и недорогая модель Tesla Model 3. Обе эти модели демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом, а вот Nissan Leaf снизил присутствие почти на треть.

С большим отрывом от них далее следуют Chevrolet (296 ед.), Fiat (288 ед.) и Volkswagen (246 ед.), охватывающих по 5% рынка автомобилей с электрическим приводом.

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