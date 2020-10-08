Корабель з "Теслою" пролетів максимально близько від Червоної Планети.

7 жовтня космічний корабель з Tesla Roadster на борту, запущений компанією Ілона Маска, наблизився до Марсу на мінімально можливу відстань – 7,41 мільйони кілометрів. Про це повідомив американський експерт з космонавтики Джонатан Макдауелл.

З моменту запуску на ракеті-носії Falcon Heavy в лютому 2018 року електрокар віддалився від Землі приблизно на 89,6 мільйона кілометрів. Станом на вересень 2020 року швидкість переміщення електрокара в космосі становила близько 14,5 кілометра в секунду.

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У серпні 2019 року Roadster завершив перший оборот навколо Сонця – на це пішло 557 днів. На той момент машина віддалилася від Землі на відстань 115 мільйонів кілометрів.

Однак ракета кружляє по орбіті Сонця, тож незабаром вона буде біля Землі – вже в 5 листопада 2020 року вона наблизиться до батьківщини на відстань 52 000 000 км.

Нагадаємо, що дорогою з автосалону у Tesla Model Y "здуло дах".