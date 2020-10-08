Корабль с "Теслой" пролетел максимально близко от Красной Планеты.

7 октября космический корабль с Tesla Roadster на борту, запущенный компанией Илона Маска, приблизился к Марсу на минимально возможное расстояние – 7,41 миллиона километров. Об этом сообщил американский эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл.

С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар удалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду.

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В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца – на это ушло 557 дней. На тот момент машина удалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров.

Однако ракета кружит по орбите Солнца, поэтому вскоре она будет возле Земли – уже в 5 ноября 2020 года она приблизится к родине на расстояние 52 000 000 км

Напомним, что по дороге из автосалона у Tesla Model Y "сдуло крышу".