Панорамную крышу, видимо, забыли приклеить.

Историей о дефекте новенькой "Теслы" поделился на Reddit и в Twitter владелец только что купленной Model Y в США. Он купил автомобиль и возвращался с сыном после сделки на новенькой Tesla Model Y домой. В какой-то момент мужчины услышали сильный шум ветра и предположили, что открылось одно из боковых окон.

Но проблема оказалась в том, что ветром сдуло стеклянную крышу Model Y.

Водитель позвонил в полицию и предупредил, что на трассе могут валяться осколки стекла. Затем владелец развернулся и вернул автомобиль дилеру.

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Менеджер, оформлявший сделку, выдвинул предположение, что на заводе могли забыть приклеить крышу. Другая возможная причина – у проданной машины была дефектная прокладка между стеклом и крышей. Продавец пообещал бесплатно отремонтировать электрокар, однако покупатель отказался – он изъявил желание отказаться от покупки и вернуть полную стоимость нового электрокроссовера.