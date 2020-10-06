Панорамний дах, мабуть, забули приклеїти.

Історією про дефект новоенької "Тесли" поділився на Reddit і в Twitter власник щойно купленої Model Y у США. Він купив автомобіль та повертався з сином після угоди на новенькій Tesla Model Y додому. В якийсь момент чоловіки почули сильний шум вітру і припустили, що відкрилося одне з бічних вікон.

Але проблема виявилася в тому, що вітром здуло скляний дах Model Y.

Водій зателефонував у поліцію і попередив, що на трасі можуть валятися уламки скла. Потім власник розвернувся і повернув автомобіль дилеру.

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Менеджер, який оформляв угоду, висунув припущення, що на заводі могли забути приклеїти дах. Інша можлива причина – в проданої машини була дефектна прокладка між склом та дахом. Продавець пообіцяв безкоштовно відремонтувати електрокар, однак покупець відмовився – він виявив бажання відмовитися від покупки і повернути повну вартість нового електрокросовера.