Американский электрокар дебютировал в продаже не так давно, а в некоторых странах лишь несколько месяцев назад, но уже успел выбиться в лидеры на большинстве рынков, где продается официально.

На прошлой неделе электрический седан Tesla Model 3 был провозглашен самым популярным электрокаром мира, поскольку он является лидером поисковых запросов в Google. Теперь компания Uswitch сообщает, что этот автомобиль является и фактическим лидером по показателям продаж в 19 странах мира.

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Всего экспертами Uswitch были проанализированы продажи в 60 странах мира. Лидирующие позиции Tesla Model 3 занимает на рынках Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Гонконга, Южной Кореи, Шри-Ланки, ОАЭ, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Швеции, Финляндии и Исландии. Интересно, что в Литве предпочитают Model X.

Альянс Renault-Nissan, со своими Zoe и Leaf, держит лидерские позиции в 15 странах, тогда как преимущество электрическим Volkswagen отдают немцы, норвежцы и словенцы. Китайский концерн BAIC, не представленный в Европе и США, продает больше электромобилей, чем конкуренты, в 6 странах.

Американский автопроизводитель продал более 300 тысяч Tesla Model 3, а до конца 2020 года запланирован объем производства превысит 500 тысяч единиц.