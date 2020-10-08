Судя по первым официальным изображениям, речь идет о шоукаре, который послужит демонстратором технологий, но не превратится в серийную модель.

Mercedes-Benz объявила о запуске программы Vision EQXX – совместно с инженерами команды Формула 1 будет создан “высокоэффективный электромобиль с невероятной дальностью хода”. Конкретнее – речь идет о диапазоне пробега в 1200 километров.

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Подробностей о программе или концепте пока не хватает. Есть только трое затемненных изображений автомобиля, а также информация о поставщике силовой установки для электрокара – фирме Mercedes AMG High Performance Powertrains, что разрабатывает силовые установки для Формулы-1.

Концепт Vision EQXX, вероятно, построят на новой электрической платформе MEA (Modular Electric Architecture), которую будут использовать и электрический лифтбек EQS и кроссовер EQS. Батарея шоу-кара будет работать под напряжением 800 вольт и поддерживать зарядку мощностью до 250 киловатт. Также обещаны синхронные электромоторы на постоянных магнитах, приводящие в движение колеса через двухступенчатые редукторы.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX / Daimler