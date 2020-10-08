Судячи з перших офіційних зображень, мова йде про шоукар, який послужить демонстратором технологій, але не перетвориться на серійну модель.

Mercedes-Benz оголосила про запуск програми Vision EQXX – спільно з інженерами команди Формула 1 буде створено “високоефективний електромобіль з неймовірною дальністю ходу”. Конкретніше – мова йде про діапазон пробігу у 1200 кілометрів.

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Подробиць про програму чи концепт поки бракує. Є лише трійко затемнених зображень автомобіля, а також інформація про постачальника силової установки для електрокара – фірму Mercedes AMG High Performance Powertrains, що розробляє силові установки для Формули-1.



Концепт Vision EQXX, імовірно, побудують на новій електричній платформі MEA (Modular Electric Architecture), яку будуть використовувати й електричний ліфтбек EQS та кросовер EQS. Батарея шоу-кара буде працювати під напругою 800 вольт і підтримувати зарядку потужністю до 250 кіловат. Також обіцяні синхронні електромотори на постійних магнітах, що приводять у рух колеса через двоступеневі редуктори.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX / Daimler