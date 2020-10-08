Китайські блогери опублікували відеоогляд найдешевшого електромобіля в світі станом на 2020 рік. Новинка являє собою повноцінний автомобіль c досить непоганими характеристиками.

Автомобіль вийшов на ринок всього два місяці тому, і у себе на батьківщині, в Китаї, він відразу знайшов популярність – з перших днів прийому замовлень було продано 50 000 екземплярів моделі. Воно й не дивно, адже ця машина коштує в країні 28 800 юанів, тобто близько $4200.

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Називається новинка Wuling Hong Guang Mini EV. Її довжина становить менше 3 метрів, але не дивлячись на це, класифікується модель як повноцінне авто. Салон електрокара вміщує до 4 осіб. При цьому зробленений він на непоганому рівні – в розробленні та виробництві китайській компанії SAIC допомагають партнери з General Motors.

До руху найдешевший електромобіль приводиться електродвигуном потужністю 13 кВт (17,7 к.с.) і крутним моментом 85 Нм. Guang Mini EV розвиває максимальну швидкість 100 км/год, а на одному заряді проїжджає 120 км в базовій версії і 170 км в топовій. У першому випадку йде АКБ на 9,2 кВтг, в другому – на 13,8 кВтг. Чудово, як для такої компактної машини.

Швидка зарядка не передбачена, зате "підживлювати" машину можна змінним струмом, і це вражає. Крім цього, акумулятор найдешевшого автомобіля має систему керування температурою, завдяки чому його можна прогрівати, коли на вулиці стоїть холод.

У питаннях безпеки Guang Mini EV не є прикладом для наслідування – в ньому немає подушок безпеки і системи стабілізації. Оснащення представлено лише ABS і EBD, а також системою ISOFIX для дитячих крісел. Однак в GM уточнили, що конструкція автомобіля зроблена з металів підвищеної жорсткості, а салон розроблений так, що гідно захищає пасажирів на швидкостях, на які здатний цей електромобіль.