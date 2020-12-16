У багатомільйонному Нью-Йорку безліч "жовтих кебів" таксі, але лише один із цих автомобілів – електрокар Tesla.

У Києві працює чимало електрокарів Nissan Leaf першого покоління у службі таксі, а Tesla є ексклюзивом навіть для США.

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У Нью-Йорку працює єдине таксі Tesla Model 3 і ютубер Сем Шеффер нещодавно мав можливість особисто проїхатись у ньому та поспілкуватись із власником.

Водія звуть Рамі і він розповів, що хотів працювати на чомусь іншому, ніж знакові для Нью-Йорка Ford Crown Victoria або сучасніші машини. Свій вибір він зупинив на Model 3. Його екіпаж працює так само, як будь-яка інша машина таксі в Нью-Йорку, і пропонує фіксовані тарифи на багато популярних маршрутів.

Рамі також розповів Шефферу, що йому подобається тримати зображення з зовнішніх камер автомобіля на інформаційно-розважальному екрані, щоб постійно стежити за тим, що відбувається навколо нього.

Однією з незручностей користування електричним таксі є зарядка. За словами Рамі, він зазвичай витрачає годину, заряджаючи електрокар, чого достатньо, щоб дати йому радіус дії 386 км. Однак холодна погода Нью-Йорка взимку часом зменшує пробіг автомобіля до 129 км, а цього вже явно недостатньо для робочого авто.