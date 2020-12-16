В многомиллионном Нью-Йорке множество "желтых кэбов" такси, но только один из этих автомобилей – электрокар Tesla.

В Киеве работает немало электрокаров Nissan Leaf первого поколения в службе такси, а Tesla является эксклюзивом даже для США.

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В Нью-Йорке работает единственное такси Tesla Model 3, и ютубер Сэм Шеффер недавно имел возможность лично прокатиться в нем и пообщаться с владельцем.

Водителя зовут Рами, и он рассказал, что хотел работать на чем-то другом, чем знаковые для Нью-Йорка Ford Crown Victoria или более современные машины. Свой выбор он остановил на Model 3. Его экипаж работает так же, как любая другая машина такси в Нью-Йорке, и предлагает фиксированные тарифы на популярные маршруты.

Рами также сказал Шефферу, что ему нравится держать изображение с наружных камер автомобиля на информационно-развлекательном экране, чтобы постоянно следить за тем, что происходит вокруг него.

Одним из неудобств пользования электрическим такси является зарядка. По словам Рами, он обычно тратит час, заряжая электрокар, чего достаточно, чтобы дать ему радиус действия 386 км. Однако холодная погода Нью-Йорка зимой порой уменьшает пробег автомобиля до 129 км, а этого уже явно недостаточно для рабочего авто.