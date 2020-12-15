Но только в течение одного года и для двух моделей машин, приобретенных в 2020-м.

Таким образом американский автопроизводитель рассчитывает стимулировать спрос на новые электрокары к концу 2020 года.

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Для Tesla Model 3 и Model Y, которые будут доставлены покупателям до 31 декабря, зарядка на фирменных станциях в течение следующего года будет бесплатной. На пользование сетью Supercharging для таких владельцев электрокаров не будет налагаться ограничений. Акция распространяется на машины, которые проданы с 12 по 31 декабря и охватывает еще недоставленные электромобили Model 3 и Model Y.

Ранее Tesla планировала обеспечить в течение последнего квартала года продажи и доставку 500 тысяч электромобилей. До достижения этой цели и установки очередного квартального рекорда осталось реализовать еще 181 тысячу электромобилей.