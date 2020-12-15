Але лише протягом одного року і для двох моделей машин, придбаних у 2020-му.

У такий спосіб американський автовиробник розраховує стимулювати попит на нові електрокари до кінця 2020 року.

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Для Tesla Model 3 та Model Y, що будуть доставлені покупцям до 31 грудня, зарядка на фірмових станціях протягом наступного року буде безкоштовною. На користування мережею Supercharging для таких власників електрокарів не буде накладатись обмежень. Акція поширюється на машини, продані з 12 по 31 грудня і охоплює ще недоставлені електромобілі Model 3 та Model Y.

Раніше Tesla планувала забезпечити впродовж останнього кварталу року продажі і доставку 500 тисяч електромобілів. До досягнення цієї мети і установки чергового квартального рекорду залишилося реалізувати ще 181 тисячу електромобілів.