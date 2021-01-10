В десятку найпопулярніших електромобілів зі США ввішли Tesla, Nissan, Volkswagen, Chevrolet і навіть Smart.

На аукціонах страхових автомобілів у США Copart та IAAI активно продаються пошкоджені електромобілі. Через відсутність податків при ввозі в Україну ці транспортні засоби дуже популярні серед наших співвітчизників. Сервіс bidhistory.org надав "Авто24" статистику продажів електромобілів на страхових аукціонах США.

Також у тему: які гібридні авто можна купити на аукціоні у США

Незважаючи на те, що протягом останніх років Nissan Leaf був найпопулярнішим електромобілем, який привозили в Україну зі США, "зірковий час" цього авто пройшов. Тепер як в Америці, так і в Україні більш популярна Tesla. У цього виробника 4 моделі електромобілів, і найдешевший з них – Tesla Model 3 – купують на аукціонах найчастіше. За 2020 рік їх купили 1814 одиниць – на півтисячі більше, ніж колишнього лідера Nissan Leaf. Майже стільки ж купили дорожчих Tesla Model S. Інші електромобілі суттєво поступаються лідерам.

З американських автоаукціонів привозять свіжі "електрички" – віком від одного до трьох років. Якщо ж говорити про середню вартість, то вона становить 13-16 тисяч доларів. Звичайно, "Тесли" дорожчі – в наших оглядах, наприклад, вартість Tesla Model S в середньому становить 20 тисяч доларів.

Щодо сезонності, то вона не дуже помітна. З січня по березень в середньому продавалося по 380 авто на місяць. У квітні продажі різко зросли аж до 500 машин. Але ще більший стрибок був в червні – до 600 авто. Такі коливання тривали аж до кінця року і в грудні склали близько 300 машин за місяць.

Нагадаємо, що парк електромобілів в Україні досяг 50 тисяч одиниць.