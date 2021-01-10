В десятку самых популярных электромобилей из США вошли Tesla, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и даже Smart.

На аукционах страховых автомобилей в США Copart и IAAI активно продаются поврежденные электромобили. Из-за отсутствия налогов при ввозе в Украину эти средства очень популярны среди наших соотечественников. Сервис bidhistory.org предоставил "Авто24" статистику продаж электромобилей на страховых аукционах США.

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Несмотря на то, что на протяжении последних лет Nissan Leaf был самым популярным электромобилем, который привозили в Украину из США, "звездное время" этого авто прошло. Теперь как в Америке, так и в Украине более популярна Tesla. У этого производителя 4 модели электромобилей, и самый дешевый из них – Tesla Model 3 – покупают на аукционах чаще всего. За 2020 год их купили 1814 единиц – на полтысячи больше, чем бывшего лидера Nissan Leaf. Почти столько же купили более дорогих Tesla Model S. Другие электромобили существенно уступают лидерам.

Из американских автоаукционов привозят свежие "электрички" – в возрасте от одного до трех лет. Если же говорить о средней стоимости, то она составляет 13-16 тысяч долларов. Конечно, "Теслы" дороже – в наших обзорах, например, стоимость Tesla Model S в среднем составляет 20 тысяч долларов.

Что касается сезонности, то она не очень заметна. С января по март в среднем продавалось по 380 авто в месяц. В апреле продажи резко выросли вплоть до 500 машин. Но еще больший скачок был в июне – до 600 авто. Такие колебания продолжались вплоть до конца года и в декабре составили около 300 машин за месяц.

Напомним, что парк электромобилей в Украине достиг 50 тысяч единиц.