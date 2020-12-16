Статистика с начала 2020 года.

Какие гибриды продаются на автоаукционах США

В США очень много гибридных авто, они присутствуют в модельных линейках практически всех производителей. Гибриды отличаются по типу привода (параллельные, последовательные, комбинированные, плагины), они могут быть как отдельными моделями Toyota Prius, Honda Insight, Chevrolet Volt, так и модификациями хорошо известных моделей (Toyota Camry, Hyundai Sonata, Honda Civic). Поэтому для того, чтобы искать на аукционах гибридные модели, выбирайте в фильтрах поиска конкретную модель и тип силового агрегата (гибрид).

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Гибридные авто дороже бензиновых как новых, так и подержанных. Эта же тенденция наблюдается на страховых аукционах США. Из-за своей экономичности многие гибриды используются в такси или корпоративных перевозках, поэтому часто в них очень большие пробеги (200 – 400 тысяч миль за 5-7 лет – норма). Однако гибридные модели достаточно надежны, электрическая часть, как правило, не имеет серьезных проблем. Что касается других деталей, то гибридные авто мало чем отличаются от моделей с ДВС. Еще одна проблема при выборе гибрида из США – на них высокий спрос, поэтому и цены высокие. Очень много гибридов ввозят в Грузию, а после ремонта продают в том числе в Украину.

Сервис Bidhistory определил самые популярные гибридные авто на аукционах Copart и IAAI, которые были куплены с начала 2020 года. Только за этот год с Copart и IAAI было продано около 25 тысяч Toyota Prius.

Самые популярные гибридные авто на страховых аукционах США:

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Основные повреждения гибридов

На страховых аукционах продаются транспортные средства после ДТП, подвергшиеся вандализму, воздействиям стихийных бедствий (град, ураган, наводнение и пр.). От повреждений зависит сложность и стоимость его восстановления в Украине, что и обусловливает целесообразность покупки. На графике приведены наиболее частые повреждения гибридов. Важно обратить внимание не только на вид повреждения, но и на его силу. Восстановления могут требовать не только кузовные элементы, но и то, что скрыто под ними.

Типы повреждений на гибридных авто:

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Цены на аукционах США на гибридные авто

В течение 2020 года цена гибридов на аукционах США примерно держалась в пределах 3000 долл. США. В январе-феврале она была около 3500 долл., а вот в марте-апреле существенно просела в результате карантина. Гибрид в хорошем техническом состоянии и с незначительными повреждениями можно было купить за 2400-2500 долл. Далее наметилось постепенное увеличение и до суммы в 3500 долл. Такие авто вернулись уже в августе. На этой отметке они примерно держатся и сегодня.

Изменение цены на гибриды на аукционах 2020 года: