Статистика з початку 2020 року.

Які гібриди продаються на автоаукціонах США

У США дуже багато гібридних авто, вони присутні в модельних лінійках практично усіх виробників. Гібриди відрізняються за типом приводу (паралельні, послідовні, комбіновані, плагіни), вони можуть бути як окремими моделями Toyota Prius, Honda Insight, Chevrolet Volt, так і модифікаціями добре відомих моделей (Toyota Camry, Hyundai Sonata, Honda Civic). Тому для того, щоб шукати на аукціонах гібридні моделі, обирайте в фільтрах пошуку конкретну модель та тип силового агрегату (гібрид).

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Гібридні авто дорожчі за бензинові як нові, так і вживані. Ця ж тенденція спостерігається на страхових аукціонах США. Через свою економічність багато гібридів використовується в таксі чи корпоративних перевезеннях, тому часто в них дуже великі пробіги (200 – 400 тисяч миль за 5-7 років – норма). Однак гібридні моделі досить надійні, електрична частина, як правило, не має серйозних проблем. Щодо інших деталей, то гібридні авто мало чим відрізняються від моделей з ДВЗ. Ще одна проблема при виборі гібриду із США – на них високий попит, тож і ціни високі. Дуже багато гібридів ввозять в Грузію, а після ремонту продають в тому числі в Україну.

Сервіс Bidhistory визначив найпопулярніші гібридні авто на аукціонах Copart і IAAI, які були куплені з початку 2020 року. Тільки за цей рік з Copart і IAAI було продано близько 25 000 Toyota Prius.

Найпопулярніші гібридні авто на страхових аукціонах США:

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Основні пошкодження гібридів

На страхових аукціонах продаються транспортні засоби після ДТП, які зазнали вандалізму, впливу стихійних лих (град, ураган, повінь тощо.). Від ушкоджень залежить складність і вартість її відновлення в Україні, що і зумовлює доцільність покупки. На графіку наведені найбільш часті пошкодження гібридів. Важливо звернути увагу не тільки на вигляд пошкодження, але і на його силу. Відновлення можуть вимагати не тільки кузовні елементи, але і те, що приховано під ними.

Типи пошкоджень на гібридних авто:

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Ціни на аукціонах США на гібридні авто

Протягом 2020 року ціна гібридів на аукціонах США приблизно трималася в межах 3000 дол. США. У січні-лютому вона була близько 3500 дол., а ось в березні-квітні істотно просіла в результаті карантинних обмежень. Гібрид в непоганому технічному стані і з незначними ушкодженнями можна було купити за 2400-2500 дол. Далі намітилося поступове зростання і до суми в 3500 дол. На цій позначці вони приблизно тримаються і сьогодні.

Зміна ціни на гібриди на аукціонах за 2020 рік: