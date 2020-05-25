Розмитнення гібридних авто ускладнене тим, що у такого авто два чи більше двигунів – внутрішнього згоряння і електричні. На які з них нараховуються податки – залежить від того, який з цих моторів має прямий зв'язок з колесами.

При розмитненні будь-яких товарів, в тому числі автомобілів, ставки податки нараховуються згідно Митного кодексу. Щоб визначити, який саме автомобіль розмитнюється і які на нього податки, треба знати його код згідно УКТЗЕД (української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності).

Згідно цієї класифікації, поняття "гібрид" чи "гібридний автомобіль" або ж "авто з гібридною силовою установкою" не існує. Тому розмитнити гібрид в Україні можна лише як звичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння (найчастіше – бензиновим, дизельних гібридів дуже мало) або як електромобіль.

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Якщо привід на колеса у гібрида відбувається через ДВЗ, то авто розмитнюється як звичайний автомобіль, згідно УКТЗЕД 8703 22 (з бензиновим двигуном 1 000 – 1500 см3), 8703 23 (двигун 1500 – 3000 см3), 8703 24 (більше 3000 см3). Така конструкція у більшості гібридів, які привозяться на український ринок новими чи вживаними – Chevrolet Volt, Ford Fusion PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota Camry Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid тощо.

Для їх розмитнення, як і для звичайних автомобілів, використовують формулу:

Мито + Акциз + ПДВ, де ПДВ = (Митна вартість авто + Мито + Акциз) х 20%.

При розмитненні електромобілів (код УКТЗЕД 8703 90), застосовується та ж формула, однак мито та ПДВ не платиться (0%). Натомість акциз залежить від ємності тягової батареї та нараховується за формулою 1кВт год = 1 Євро. Таких гібридів, насправді дуже мало, з відомих – BMW i3 REX, який насправді є електромобілем з додатковим бензиновим генератором. Але тут використовується інший код – 8703 90 10 90 "інші", як для гібридів, які мають ДВС, але привід на колеса виключно від електродвигуна. На нього акциз становитиме 100 євро.

Щоб довести митниці, що автомобіль з гібридною установкою має привід на колеса від електромотора, треба надати їй підтверджуючі документи – техніко-технологічну документацію. Це може бути інструкція виробника автомобіля чи інші документи, які митниця визнає достатнім доказом.

Мито

Ввізне мито залежить від митної вартості автомобіля, тобто її ціни за кордоном. Також до цієї суми додають комісії (наприклад, якщо автомобіль було куплено на автоукціоні, у нього завжди є комісії) та вартість доставки (наприклад, перевезення до порту плюс морем). Всі документи про вартість автомобіля треба пред'явити митниці. Якщо їх нема, то митниця має право затребувати їх у продавця чи митної служби країни, звідки прибув автомобіль. Якщо виявиться, що митна вартість занижена, то автомобіль можуть конфіскувати, а власнику нарахувати штраф у 100% ціни машини.

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Мито становить 0 - 10% від митної вартості автомобіля і залежить від віку транспортного засобу та країни, з якої він привезений. Наприклад, з Канади мито 0%, з ЄС – 5,5%, зі США – 10%, а з Росії імпорт заборонений. Однак щоб скористатись нульовим митом, митниця затребує ряд підтверджуючих документів, наприклад, сертифікат походження.

Акциз

Акцизний податок за новим законом нараховується в залежності від об'єму двигуна та віку автомобіля.

Акциз = Об'єм в літрах Х Вік авто Х Ставка акцизу

Для бензинових авто ставка акцизу – 50 євро для авто з об'ємом двигуна до 3 л та 100 євро – більше 3 л. Для дизельних двигунів – 75 євро для об'єму до 3,5 л та 150 євро – для двигунів об'ємом більше 3,5 л. Вік авто вираховується від року виготовлення та не може бути вищим 15.

Для того, щоб визначити митні платежі на гібрид, скористайтесь Митним калькулятором 2020 від Авто24. При цьому оберіть "Бензин" чи "Дизель", якщо гібрид має привід на колеса від ДВС або "гібрид", якщо від електродвигуна.