Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году он составит 246 тысяч единиц.

Парк электромобилей и гибридов в Украине продолжает расти и уже превысил отметку в 50 тысяч единиц. Такие данные привела Федерация работодателей автомобильной отрасли и маркетинговая компания IRS Group. Количество гибридов с электродвигателями и чистых электрических автомобилей поделилось примерно поровну: 25,2 и 27 800 единиц соответственно.

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Общий прирост парка по сравнению с прошлым годом составил 47%. Если эта же тендеция будет наблюдаться и в ближайшее время, уже в 2024 году в Украине будет ездить почти 250 тысяч электрических автомобилей (с гибридами).