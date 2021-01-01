Згідно прогнозів експертів, в 2024 році він становитиме 246 тисяч одиниць.

Парк електромобілів та гібридів в Україні продовжує рости і вже перевищив позначку у 50 тисяч одиниць. Такі дані навела Федерація роботодавців автомобільної галузі та

маркетингова компанія IRS Group. Кількість гібридів з електродвигунами та чистих електричних авто поділилась приблизно порівну: 25,2 та 27,8 тисяч одиниць відповідно.

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Загальний приріст парку порівняно з минулим роком склав 47%. Якщо ця ж тендеція буде спостерігатись і в найближчий час, уже в 2024 році в Україні буде їздити майже 250 тисяч електричних авто (з гібридами).