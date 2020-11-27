Carlsberg Group закупив електричні вантажівки Renault Trucks для своєї швейцарської пивоварні.

Швейцарська пивоварня Feldschlösschen, що входить до Carlsberg Group, отримала першу повністю електричну вантажівку Renault D Wide Z.E.

Це перша поставка контракту з Renault Trucks, який був підписаний Carlsberg Group у лютому на поставку двадцяти 26-тонних вантажівок D Wide Z.E.

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Renault Trucks є одним з перших виробників транспортних засобів, що виробляє електричні вантажівки серійно на своїй фабриці в Нормандії в місті Бленвіль-сюр-Орн.

Технічні характеристики Renault Trucks D Wide Z.E.:

Загальна вага: 26 т

Колісна база: 3900 мм

Два електродвигуни загальною потужністю 370 кВт (безперервна потужність 260 кВт)

Максимальний крутний момент електродвигунів: 850 Нм

Максимальний крутний момент задньої осі: 28 кНм.

Двошвидкісна коробка передач

Літій-іонні акумулятори, від 200 кВт-год до 265 кВт-год.

Дальність ходу на одному заряді: до 180 км

Нагадаємо, що Renault показала нові покоління Kangoo та Express.