У новій лінійці "каблучків" Kangoo і Express буде чотири різні варіанти виконання, а також електрична модифікація.

Лінійка Kangoo у Європі тепер включатиме простішу та утилітарнішу версію моделі під назвою Express – цей автомобіль замінить Dacia Dokker.

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Renault Express Van представляє вантажну версію моделі, тоді як Kangoo Van – пасажирську. Комерціно орієнтований фургончик відрізняється оформленням передньої частини і корми, де з’явилась подвійна “хвіртка”, замість підйомної дверки.

Обсяг вантажного відсіку у Express Van варіюється від 3,3 до 3,7 кубометра, в той час як у більш місткого фургона Kangoo Van – від 3,3 до 3,9 кубометра, або ж від 4,2 до 4,9 кубометра у подовженої версії.

У центрі передньої панелі Kangoo і Express з’явився дисплей мультимедіасистеми EasyLink. Список електронних помічників включає, зокрема, камеру заднього виду і моніторинг сліпих зон, а у Kangoo – ще й асистент маневрування з причепом і систему автоматичного гальмування.

Детальні специфікації нових Kangoo і Express, включаючи габарити кузова і моторну гамму, поки не розкриті. Відсутню інформацію виробник обіцяє оприлюднити ближче до моменту ринкового дебюту, котрий у Європі призначений на весну 2021 року.