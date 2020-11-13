В новой линейке "каблучков" Kangoo и Express будет четыре различных варианта исполнения, а также электрическая модификация.

Линейка Kangoo в Европе теперь будет включать более простую и утилитарную версию модели под названием Express – этот автомобиль заменит Dacia Dokker.

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Renault Express Van представляет грузовую версию модели, тогда как Kangoo Van – пассажирскую. Коммерчески ориентированный фургончик отличается оформлением передней части и кормы, где появилась двойная “калитка”, вместо подъемной дверки.

Объем грузового отсека в Express Van варьируется от 3,3 до 3,7 кубометра, в то время как у более вместительного фургона Kangoo Van – от 3,3 до 3,9 кубометра, или же от 4,2 до 4,9 кубометра в удлиненной версии.

В центре передней панели Kangoo и Express появился дисплей мультимедиасистемы EasyLink. Список электронных помощников включает, в частности, камеру заднего вида и мониторинг слепых зон, а у Kangoo – еще и ассистент маневрирования с прицепом и систему автоматического торможения.

Подробные спецификации новых Kangoo и Express, включая габариты кузова и моторную гамму, пока не раскрыты. Недостающую информацию производитель обещает обнародовать ближе к моменту рыночного дебюта, который в Европе назначен на весну 2021 года.