Более современный, безопасный и практичный, чем когда-либо

Обновление Renault Trafic заняло у французского автопроизводителя ровно год – новинка дебютировала в конфигурациях Combi и SpaceClass.

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Новый минивэн может похвастаться полностью переработанным "лицом", выполненным в стиле остальных современных моделей марки. Кузов окрашен в новый цвет Rouge Carmin, который дополняет шесть других оттенков. Пассажирская версия SpaceClass получила 17-дюймовые колеса и складывающиеся наружные зеркала с электроприводом.

Панель приборов абсолютно новая, хотя те, кто знаком с текущим Trafic, будет чувствовать себя как дома. Она все еще имеет двухэтажную компоновку с 8-дюймовой информационно-развлекательной системой, установленной в центре. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и имеет беспроводную зарядную панель. Кроме того, минивэн получил новый триспицевый ​​многофункциональный руль и много мест для хранения – клиенты найдут 86 литров объема хранения в кабине, до 1,8 кубометров пространства для груза в багажнике и места для девяти пассажиров.

Новые Trafic Combi и SpaceClass оснащены принадлежностями для вождения последнего поколения. Сюда входят активное экстренное торможение (трасса), предупреждение о выезде из полосы движения, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, спереди установлена ​​новая подушка безопасности, которая охватывает двух пассажиров.

Питание обеспечивается тремя дизельными двигателями dCi мощностью 110, 150 и 170 л.с. Все три оснащены технологией остановки и запуска Stop&Go. Две младшие версии компонуются с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, а старшая – шестиступенчатой ​​автоматической, которая также доступна в качестве опции для двух старших исполнений.

Старт продаж новых Renault Trafic Combi и Trafic SpaceClass назначен на март следующего года – ближе к тому времени производитель обнародует больше деталей о новинке.

Фото: Renault Trafic 2021 / Renault