Сучасніший, безпечніший і практичніший, ніж будь-коли

Оновлення Renault Trafic зайняло у французького автовиробника рівно рік – новинка дебютувала у конфігураціях Combi та SpaceClass.

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Новий мінівен може похвалитись повністю переробленим “обличчям”, виконаним у стилі решти сучасних моделей марки. Кузов пофарбований у новий колір Rouge Carmin, який доповнює шість інших відтінків. Пасажирська версія SpaceClass отримала 17-дюймові колеса та складані зовнішні дзеркала з електроприводом.

Панель приладів є абсолютно новою, хоча ті, хто знайомий з поточним Trafic, почуватимуться як вдома. Вона все ще має двоповерхову компоновку з 8-дюймовою інформаційно-розважальною системою, встановленою у центрі. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto і має бездротову зарядну панель. Крім того, мінівен отримав нове триспіцеве багатофункціональне кермо та багато місць для зберігання – клієнти знайдуть 86 літрів обсягу зберігання в кабіні, до 1,8 кубометрів простору для вантажу у багажнику та місця для дев'яти пасажирів.

Нові Trafic Combi та SpaceClass оснащені приладдям для водіння останнього покоління. Сюди входять активне екстрене гальмування (траса), попередження про виїзд з смуги руху, моніторинг сліпих зон та адаптивний круїз-контроль. Крім того, спереду встановлена нова подушка безпеки, яка охоплює двох пасажирів.

Живлення забезпечується трьома дизельними двигунами dCi потужністю 110, 150 та 170 к.с. Усі три оснащені технологією зупинки та запуску Stop&Go. Дві молодші версії компонуються з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а старша – шестиступінчастою автоматичною, котра також доступна у якості опції для двох старших виконань.

Старт продажів нових Renault Trafic Combi та Trafic SpaceClass призначений на березень наступного року – ближче до того часу виробник оприлюднить більше деталей про новинку.

Фото: Renault Trafic 2021 / Renault