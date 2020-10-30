Найсвіжіший Dacia Spring з логотипом Renault помічений на вулицях української столиці.

В Києві на евакуаторі в районі Позняки сфотографували один з новітніх електромобілів Renault – K-ZE. Цю модель випускають для китайського ринку, а нещодавно пройшла її презентація для Європи під брендом Dacia. Оскільки в Україні ці авто продаються під маркою Renault, то можна було б подумати, що перед нами – перший автомобіль, який прибув в країну для сертифікації та ознайомлення дилерів задля підготовки до офіційних продажів. Однак насправді все дуже проїзачно – авто привіз “сірий дилер” з Китаю.

У Піднебесній цей маленький електрокар продається за $ 8600. А в Україні за цю машину просять від $ 13 000.

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K-ZE розроблений на основі бензинового Renault Kwid, спочатку створеного для Індії на модульній платформі CMF-A альянсу Renault-Nissan. При перевтіленні в електромобіль конструкцію переглянули, особливо щодо пасивної безпеки.

В активі K-ZE – 33-кіловатний електромотор і літій-іонна батарея ємністю 26,8 кВт·год. Як кажуть китайці, у них реальний запас ходу складає близько 160 км (в офіційних характеристиках заявлений 271 км, але за циклу NEDC).