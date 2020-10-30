Самый свежий Dacia Spring с логотипом Renault замечен на улицах украинской столицы.

В Киеве на эвакуаторе в районе Позняки сфотографировали один из новейших электромобилей Renault – K-ZE. Эту модель выпускают для китайского рынка, а недавно прошла ее презентация для Европы под брендом Dacia. Поскольку в Украине эти авто продаются под маркой Renault, то можно было бы подумать, что перед нами – первый автомобиль, который прибыл в страну для сертификации и ознакомления дилеров для подготовки к официальным продажам. Однако на самом деле все очень прозаично – авто привез “серый дилер” из Китая.

В Поднебесной этот маленький электрокар продается за $8600. А в Украине за эту машину просят от $13 000.

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K-ZE разработан на основе бензинового Renault Kwid, первоначально созданного для Индии на модульной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan. При перевоплощении в электромобиль конструкцию пересмотрели, особенно в отношении пассивной безопасности.

В активе K-ZE-33 – киловаттный электромотор и литий-ионная батарея емкостью 26,8 кВт/ч. Как говорят китайцы, у них реальный запас хода составляет около 160 км (в официальных характеристиках заявлен 271 км, но по циклу NEDC).