Carlsberg Group закупил электрические грузовики Renault Trucks для своей швейцарской пивоварни.

Швейцарская пивоварня Feldschlösschen, входящая в Carlsberg Group, получила первый полностью электрический грузовик Renault D Wide Z.E.

Это первая поставка контракта с Renault Trucks, который был подписан Carlsberg Group в феврале на поставку двадцати 26-тонных грузовиков D Wide Z.E.

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Renault Trucks является одним из первых производителей транспортных средств, производящим электрические грузовики серийно на своей фабрике в Нормандии в городе Бленвиль-сюр-Орн.

Технические характеристики грузовиков Renault Trucks D Wide Z.E.:

Общий вес: 26 т

Колесная база: 3900 мм

Два электродвигателя общей мощностью 370 кВт (непрерывная мощность 260 кВт)

Максимальный крутящий момент электродвигателей: 850 Нм

Максимальный крутящий момент задней оси: 28 кНм.

Двухскоростная коробка передач

Литий-ионные аккумуляторы, от 200 кВт до 265 кВт-час.

Дальность хода на одном заряде: до 180 км

Напомним, что Renault показала новые поколения Kangoo и Express.