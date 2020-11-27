Горе-конструктор насмотрелся роликов в интернете, но решил немного сэкономить…

Российский инженер-самоучка насмотрелся роликов с YouTube и на их основе решил сделать "Теслу", которая будет в 20 раз дешевле оригинала. Для этого он решил использовать дешевые комплектующие с китайского сайта Aliexpress. Конечно, финал можно было бы предсказать сразу, но не такой эффектный: русская "само-тесла" сгорела дотла.

Владимир Курбан поделился собственной историей в канале телеграмм. За основу "бюджетной Теслы" он взял старенький Nissan. Запчастей на Aliexpress накупил на 200 тысяч рублей (чуть меньше 75 тысяч гривен). Более того, авто смогло преодолеть несколько километров. Но потом произошло предсказуемое…

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Вот что рассказывает автор идеи:

"Я посмотрел в сети несколько роликов о том, как переоборудовать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на электрокар и взялся за дело. Заказал из Китая готовый набор за 98 тысяч рублей, еще столько же пришлось потратить на литий-полимерные батареи. На авто-донор я установил два мотор-колеса и два контроллера вместе с блоком управления.

Первые испытания прошли успешно: мне удалось проехать несколько раз вокруг дома. Потом я поставил электрокар на зарядку, протянув провод прямо из квартиры. И пошел спать ... согласно расчетам, за два часа машина должна была полностью зарядиться. Но начались проблемы.

Был очень сильный выстрел, словно из пистолета или даже из ружья. Я все быстро обесточил, но смотрю, у меня вздулись там пять или шесть аккумуляторов. Я их заменил, но разрушение пошло дальше.

Машина не сгорела бы, если бы не мое желание сэкономить – я недостаточно изолировал батареи, что привело к короткому замыканию. Я сварил из стальных уголков бокс для аккумуляторов и обклеил его тканевой изолентой, но не качественно: один из аккумуляторов "коротнуло".

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На фотографиях видно, что пожар, вызванный коротким замыканием, уничтожил половину электрокара и весь салон. Мотор-колеса и контроллеры уцелели, поскольку установлены сзади.

Несмотря на неудачу Курбан не отказался от своей идеи и рассчитывает вернутся к проекту следующим летом.