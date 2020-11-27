Горе-конструктор надивився роликів в інтернеті, але вирішив трохи зекономити…

Російський інженер-самоучка надивився роликів з YouTube та на їх основі вирішив зробити "Теслу", яка буде в 20 разів дешевшою за оригінал. Для цього він вирішив використовувати дешеві комплектуючі з китайського сайту Aliexpress. Певна річ, що фінал можна було б передбачити зразу, але не такий ефектний: російська "само-тесла" згоріла вщент.

Володимир Курбан поділився власною історію в каналі Телеграм. За основу "бюджетної Тесли" він взяв старенький Nissan. Запчастин на Aliexpress накупив на 200 тисяч рублів (трохи менше 75 тисяч гривень). Більше того, авто змогло подолати кілька кілометрів. Але потім сталося передбачуване…

Також цікаво: українці пересідають з "Ніссанів" на "Тесли"

Ось що розповідає автор ідеї:

"Я подивився в Мережі кілька роликів про те, як переобладнати автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння на електрокар і взявся за справу. Замовив з Китаю готовий набір за 98 тисяч рублів, ще стільки ж довелося витратити на літій-феррополімерні батареї. На авто-донор я встановив два мотор-колеса і два контролера разом з блоком управління.

Перші випробування пройшли успішно: мені вдалося проїхати кілька разів навколо будинку. Потім я поставив електрокар на зарядку, протягнувши провід прямо з квартири. І пішов спати… Згідно розрахунків, за дві години машина мала повністю зарядитись. Але почалися проблеми.

Був дуже сильний постріл, наче з пістолета або навіть з рушниці. Я все швидко знеструмив, але дивлюся, у мене здулися там п'ять або шість акумуляторів. Я їх замінив, але руйнування пішло далі.

Машине не згоріла би, якби не моє бажання заощадити – я недостатньо ізолював батареї, що призвело до короткого замикання. Я зварив із сталевих куточків бокс для акумуляторів і обклеїв його тканинної ізоляційною стрічкою, але не якісно: один з акумуляторів "коротнуло".

Також цікаво: чи можна купувати авто після пожежі

На фотографіях видно, що пожежа, викликана коротким замиканням, знищила половину електрокара і весь салон. Мотор-колеса і контролери вціліли, оскільки встановлені ззаду.

Незважаючи на невдачу, Курбан не відмовився від своєї ідеї і розраховує повернуться до проекту наступного літа.