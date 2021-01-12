Цены на поврежденные Tesla Model 3 в США, количество на аукционах и годы выпуска.

Tesla Model 3 – самый дешевый электромобиль в модельной гамме американской марки. В прошлом году он вышел в лидеры в классе на нескольких рынках мира, а также эта модель "подвинула" с первого места Nissan Leaf, который долгое время возглавлял рейтинг импорта электромобилей в Украину.

Этот электрический седан имеет 3 комплектации с разной мощностью и запасом хода на одной заправке – Standard Range Plus, Long Range и Performance.

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Американский производитель запустил продажу Tesla Model 3 в 2017 году и до сих пор не было рестайлинга. Однако в начале выпуска этих машин их было мало и они редко попадали в ДТП. Теперь машин стало много, как и страховых автомобилей на аукционах Copart и IAAI. Сервис bidhistory.org проанализировал наличие и цены на автомобили Тесла Модел 3 на этих аукционах.

За 2020 год на Copart и IAAI было выставлено на продажу более 1800 электрокаров этой модели. И самое большое количество из них – это авто, выпущенные в 2018 и 2019 годах.

Год выпуска Tesla Model 3 на аукционах

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Количество Tesla Model 3 на аукционах США в 2020

Впрочем, количество выставленных на торги Tesla Model 3 еще довольно незначительное – по 100-150 машин в месяц, а спрос значительный. Максимальное количество таких электромобилей было продано в апреле и ноябре (примерно по 150), а минимальное – в феврале и декабре – около 100-120. В остальные месяцы уровень продаж Tesla Model 3 находился на уровне 110-130 машин.

Цены Tesla Model 3 на американских аукционах Copart IAAI за 2020 год

Тесла Модель 3 нельзя назвать дешевым автомобилем. Средняя цена в 2020 году составила около 20 тыс. долларов США. Минимальной цена такой машины была в марте-апреле, а максимальной – в сентябре (почти 24 тыс. долл. США). После этого наметился спад, поэтому в конце года "Тройку" можно было купить за 21-22 тыс. долл.

Напомним, сколько стоит китайская Tesla Model 3