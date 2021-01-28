Новый, 46-й президент США, Джозеф Байден унаследовал от своего предшественника Дональда Трампа, не только дела государственные, но и служебный автомобиль.

Теперь давний любитель Корветов будет ездить на бронированном лимузине Cadillac One – на этой машине Джо уже засветился на своей инаугурации.

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Президентский Cadillac One является настоящей крепостью на колесах и данных о нем, по понятным причинам. По слухам, машина весит около 10 тонн: столь высокая масса объясняется тем, что машина оснащена бронированной капсулой. Построена она на базе тяжелого пикапа, но есть и другая версия, согласно которой в основе “Зверя” (второе название президентского авто) лежит внедорожник Cadillac Escalade. А вот внешне лимузин похож на седан Cadillac CT6 (хотя есть сходство и с тем же Эскалейд). Толщина кузова машины – 15 см, стекол – 10 см.

Кроме того, лимузин оборудован специальными шинами, которые усилены кевларовой защитой, плюс есть защита от бактериального и биологического оружия, специальные пушки для запуска дымовых завес и распыление слезоточивого газа, система пожаротушения, аварийная подача кислорода в салон и даже пуск электрического заряда через дверные ручки, который активируется в случае нападения.

Наконец, внутри авто установлен холодильник, в котором хранится кровь той же группы и с тем же резус-фактором, что и президента, а также дефибриллятор и другое медоборудование. А вот сама отделка довольно скромная – салон Cadillac One обшит обычным велюром. К слову, вообще таких Cadillac One у Байдена теперь не один, а два. Задача второй машины – сбить с толку злоумышленников: они не должны знать, в каком именно лимузине находится драгоценное тело американского президента.