У 21 столітті знову почали з’являтись молоді майстри каретної справи. Вони будують екіпажі як за історичними кресленнями класичних королівських карет, так і за власними, модерновими.

У часи електрокарів та космічних подорожей, бездротового інтернету і літаючих машин, транспорт, що приводиться в рух силою тварин, може здаватись абсолютно непотрібним. Однак для нього все ще є кілька способів застосування.

Гужовий транспорт навіть у правилах дорожнього руху видається недоречним архаїзмом, однак фаетони, коляски, двуколки, маратони і брички досить просто знайти у продажу. Крім того, є ще один вид транспорту, який об'єднує минулі віки з сучасністю.

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Близько століття тому завбачливі каретні майстерні почали виготовляти кузови для автомобілів, які тоді продавались у вигляді голого шасі з силовим агрегатом. Для бгатьох подібних компаній це стало спасінням і вони увійшли в новий час, як Pininfarina, Mulliner, Zagato, Bertone або Karmann. Інші залишились в історії.

Тепер же, у 21 столітті, почали з’являтись молоді майстри каретної справи. Вони будують екіпажі як за історичними кресленнями класичних королівських карет, так і за власними, модерновими.

Фото: карети з оголошень про продаж в Україні / OLX

А дехто пішов навіть далі і вирішив сполучити минуле з сучасністю, приладнавши до кузова автомобіля каретну кабіну. З часом подібні машини почали робити у різних куточках світу, включаючи й Україну. Призначення у сучасних карет та “каретомобілів” однакове – бути окрасою весільного кортежу чи інших святкових заходів або ж прогулянковим транспортом для туристів.

В оголошеннях про продаж класичних карет в Україні зустрічаються як автентичні старовинні екіпажі, так і “новоділи”. Ціни на карети коливаються від 20 до 330 тисяч гривень. Значно рідше можна зустріти оголошення про продаж каретомобіля – такі машини, як правило, виготовляються на замовлення для конкретного покупця і працюють на нього впродовж багатьох років. Однак у Львові один з таких автомобілів, збудований на базі ГАЗ 21 1969 року, нещодавно був виставлений на продаж. За автокарету продавець розраховує виручити 8 тисяч доларів або 222 тисячі гривень.

Фото: каретомобіль зі Львова / Auto.ria