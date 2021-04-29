В Харькове трамвай маршрута №8 сошел с рельсов и едва не "снес" автомобиль, водитель которого успел отъехать в сторону

Инцидент произошел 20 апреля в 8:24, на маршруте №8 в Харькове, соединяющей 602-й микрорайон с улицей Одесской. В результате аварии никто не пострадал.

Смотрите также: Инженер из США показал действие своего ховерборда, пролетев над улицами Лос-Анджелеса: видео

На кадрах видео из машины видно, как красно-желтый трамвай резво двигался во встречном направлении. Сначала все кажется хорошо, но когда трамвай приближается к пересечению с проезжей частью, он соскальзывает с рельс и начинает сдвигаться в сторону. В этот момент можно увидеть, что трамвай заполнен пассажирами. Водитель автомобиля, вовремя заметив опасность, успел повернуть налево, едва избежав болезненного столкновения с трамваем.

Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил изданию 057, что в результате происшествия никто не пострадал.