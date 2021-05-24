Автомобіль зовні зовсім не схожий на "Тойоту", а от панель приладів видає донора.

Броньовики з позашляховиків та пікапів переробляє південноафриканська компанія SVI Engineering. Цього разу SVI зробила з Toyota Land Cruiser 79 восьмимісний броньовик. Технічно він схожий на пікап Max3, який дебютував пів року тому.

Зовні авто від SVI Engineering більше нагадує справжній броньовик, аніж позашляховик. У нього кубічний кузов з прямокутними віконцями та бійницями, а люк у даху – це запасний вихід для екіпажу. Кузов тридверний, а всередині кузов суцільний, без перегородок.

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Бронеавтомобіль може відповідати стандарту BR6 або BR7. Вже базова версія не "боїться" обстрілу з автомата Калашникова патронами калібру 7.62, а поліпшена захистить навіть від підриву ручних гранат і невеликих мін. Машина створена для поліції, охоронних фірм і служби конвоїв.

За основу бронеавтомобіля взяли Toyota Land Cruiser 79, хоча ходова частина посилена, а ззаду доданий стабілізатор поперечної стійкості.

Цікаво, що попри величезну масу (вона не вказана), силові агрегати машини залишились стандартними: 205-сильний (430 Нм) турбодизель V8 4.5 з механічною коробкою передач.

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Вартість трансформації Land Cruiser 79 в броньовик залежить від призначення спецавтомобіля і стану донора та коштує від 128 тисяч доларів.