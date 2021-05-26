Фотошпионам удалось сфотографировать целую партию внедорожников.

Новый Ленд Крузер 300 можно считать одной из самых ожидаемых новинок 2021 года. Особенно это относится, в том числе, и к странам постсоветского пространства, где Toyota Land Cruiser пользуется огромной популярностью.

Читайте также: Toyota Land Cruiser нового поколения поймали на видео без камуфляжа

Поэтому не удивительно, что первые живые фото Land Cruiser 300 были сделаны в РФ, а вчера сразу несколько десятков экземпляров заметили в Казахстане.

По информации Kolesa.kz, автомобили сняли на стоянке железнодорожной станции Алтынколь, на границе с Китаем.

Напомним, крузак в 2022 модельного года получил совершенно новую рамную платформу TNGA-F и лишился “лампового” 4,6-литрового V8. Вместо него – “синтетическая” гибридная установка с 3,5-литровым двигателем. По предварительным данным, суммарная мощность составляет 480 лошадиных сил. Также будет и 3,3-литровый турбодизель с отдачей 306 л. с.