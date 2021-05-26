Фотошпигунам вдалося сфотографувати цілу партію позашляховиків.

Новий Тойота Ленд Крузер 300 можна вважати однією з найбільш очікуваних новинок 2021 року. Особливо це відноситься, у тому числі й до країн пострадянського простору, де Toyota Land Cruiser користується величезною популярністю.

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Тому не дивно, що перші живі фото Land Cruiser 300 було зроблено в РФ, а вчора відразу кілька десятків примірників помітили в Казахстані.

За інформацією Kolesa.kz, автомобілі зняли на стоянці залізничної станції Алтинколь, що на кордоні з Китаєм.

Нагадаємо, “Крузак” 2022 модельного року отримав абсолютно нову рамну платформу TNGA-F і позбувся “лампового” 4,6-літрового V8. Замість нього – “синтетична” гібридна установка з 3,5-літровим двигуном. За попередніми даними, сумарна потужність становить 480 кінських сил. Також буде і 3,3-літровий турбодизель з віддачею 306 к.с.