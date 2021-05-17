Японському виробнику, схоже, не вдається утримувати в таємниці свій довгоочікуваний позашляховик. Черговий виток дозволяє побачити машину під час руху.

Нове шпигунське відео надійшло з публікації користувача Kurdistan Automotive Blog у Instagram. Воно доповнює бачені раніше фотознімки повнорозмірного позашляховика нового покоління.

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На відео можна побачити, як Toyota Land Cruiser 300 курсує всередині закритого комплексу. Місцеперебування, однак, незрозуміле. Відео доповнює шпигунські витоки та неофіційні візуалізації Land Cruiser, що мало б дати нам майже точне уявлення про те, як це виглядатиме серійний позашляховик.

До цього часу Toyota вдалось утримати в секреті дизайн інтер’єру, однак витоки технічних креслень у квітні дали нам перше уявлення про компонування. Очікується, що наступний Land Cruiser отримає планшетний інформаційно-розважальний екран на центральній консолі. Ті ж зображення показали ймовірність появи високопродуктивної версії нового Land Cruiser від Gazoo Racing.



Ще однією непідтвердженою інформацією є список очікуваних силових агрегатів для наступного Land Cruiser. Наразі у різних звітах говорилося, що будуть чотири- та шестициліндрові двигуни, включаючи гібридні установки, а топовим буде двотурбінний V8, яким “Крузер” може поділитись із наступним Lexus LX. З іншого боку, на окремих ринках V8 може бути замінений 3-літровим дизелем з подвійним турбонаддувом.

Час дебюту наступного Toyota Land Cruiser ще не призначений, однак очікується, що “Трьохсотий” може дебютувати наприкінці цього або початку наступного року.

Фото: шпигунські знімки та неофіційний рендер Toyota Land Cruiser 300 / Motor1, Carscoops, Kolesa