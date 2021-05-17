Японський виробник випустив фінальну серію машин для Австралії.

В Австралії стартували продажі Mitsubishi Pajero Final Edition четвертого покоління, після якого ця модель залишиться в історії. Прощальна версія випущена обмеженою серією з 800 машин.

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Pajero (також відомий, як Shogun і Montero) – одна з найстаріших моделей марки Mitsubishi. Вперше Pajero був представлений в 1976 році на Токійському автосалоні, як концепт пляжного автомобіля, створений на базі Mitsubishi Jeep, що випускався за ліцензією. Позашляховик четвертого покоління випускається з 2006 року, однак його час закінчився, оскільки Mitsubishi незабаром припинить його виробництво назавжди.

Церемонія прощання з Mitsubishi Pajero четвертого покоління розтягнулася більш як на рік. В Японії і кількох європейських країнах продажі припинили ще до весни 2019 го, а до кінця року випускались Final Edition для окремих країн. Та виробництво позашляховиків зупинилося лише в березні нинішнього року. Тепер компанія оголосила, що всі 800 машин з останньої партії Final Edition, реалізували в Австралії.

Нічим особливим, крім шильдиків, спецверсії не вирізняються – машини у версії Final Edition пропонувались у звичайних комплектаціях GLS, GLX і Exeed, доповнених аксесуарами від місцевих дилерів. Силовий агрегат також стандартний – турбодизель 3.2 на 192 к.с. і 441 Нм, під’єднаний до п'ятишвидкісного “автомата”.

Слідом за зупинкою виробництва Pajero, буде закритий сам завод “Сакахогі” у місті Гіфу, де його випускали. За новими даними, це відбудеться вже цього літа, а не у 2023 році, як передбачалося раніше. Інформації про заміну для Pajero виробник не оприлюднював.

Фото: Mitsubishi Pajero Final Edition для Австралії / Mitsubishi