Нова модифікація відрізнятиметься не тільки колісною базою, а й отримає інший мотор.

Чутки про появу подовженої версії Suzuki Jimny ширилися ще до появи актуальної генерації позашляховика. Втім, ніяких конкретних даних джерела не надавали. Рівно до наших днів, коли в японському агентстві MOTA заявили, що точно знають, коли п'ятидверний Suzuki Jimny з'явиться на ринку.

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За даними інсайдерів, подовжена версія позашляховика надійде до салонів у 2022 році. Для позначення нової модифікації японці використовуватимуть приставку Long у назві моделі. Втім, це буде аж ніяк не єдина відмінна риса новинки.

Наприклад, на ній з'явиться новий мотор. Замість простого і не дуже потужного “атмосферника” в Suzuki мають намір використовувати на новій моделі турбодвигун, що входить до складу “м'якої” гібридної установки. Його характеристики поки невідомі, але японці стверджують, що новий агрегат цілком компенсує збільшення у вазі. Воно, до речі, буде вельми істотним, адже лише в колісній базі очікується приріст майже на 30 сантиметрів.

Ціна подовженого Jimny на внутрішньому японському ринку стартуватиме з еквівалента 18 800 доларів США. При цьому, автомобілі з короткою базою в найпростішій комплектації там зараз можна купити приблизно за 16 300 доларів США. В Україні за найдоступнішу версію позашляховика просять щонайменше близько $ 22 550, тож з урахуванням наведеної різниці Suzuki Jimny Long на нашому ринку навряд чи оцінять дешевше ніж у 25 000 доларів.